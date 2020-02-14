Jandarmadan 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi - Son Dakika

Jandarmadan 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı.

Jandarmadan 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı. Denetimlerde 3 bin 956 araç denetlenirken 120 araç trafikten men edildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yaptı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Trafik Timleri"; emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılması ve "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun Arttırılması" maksadıyla, "Türkiye Genel Trafik Uygulaması" Emniyet kemeri ve Cep telefonu kullanımına yönelik faaliyeti icra etmiştir. 3 aşamalı ve altı saat süren denetimde; 3 bin 956 araç kontrol edilerek, 557 araca 152 bin 715 TL idari para cezası düzenlendi. 120 araç trafikten men edilirken ve 1 sürücünün belgesi geri alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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