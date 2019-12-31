Jandarmadan en "huzurlu" yılbaşı ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan en 'huzurlu' yılbaşı ziyareti - Son Dakika

Jandarmadan en "huzurlu" yılbaşı ziyareti

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı kadın astsubaylar, personel eşleri ve Binbaşı Gülçin Yıldız, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret ederek, "Bir Gün Değil Her gün Sizinleyiz, Daima Yanınızdayız" sloganı ile huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı.

Jandarmadan en

Amasya İl Jandarma Komutanlığı kadın astsubaylar, personel eşleri ve Binbaşı Gülçin Yıldız, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret ederek, "Bir Gün Değil Her gün Sizinleyiz, Daima Yanınızdayız" sloganı ile huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı.


İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar ile personel eşlerinin bir araya gelerek kendi aralarında hazırlamış oldukları yiyecekleri ziyarette kendi elleriyle huzurevi sakinlerine ikram ettiler. Hal ve hatırlarını soran jandarma personelleri ve eşleri, kırmızı karanfilleri huzurevi sakinlerine takdim ettiler. Ziyaretten memnun olduklarını ifade eden huzurevi sakinleri jandarma personelleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret, müzik dinletisinin ardından son buldu. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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