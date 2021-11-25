Jandarmadan "En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması" semineri - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması" kapsamında seminer verildi.

Beykonak Anadolu Lisesi ve Mavikent Mustafa Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi'nde velilere ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren projenin hedef kitlesinin de anneler ve anne adayı yetişkinler olduğunu vurguladı.