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Jandarmadan 'engelli çocuklara' anlamlı ziyaret

6 saat önce

Jandarmadan 'engelli çocuklara' anlamlı ziyaretKırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında, Mevlüt Hiç Yılmaz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Jandarmadan 'engelli çocuklara' anlamlı ziyaret

Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında, Mevlüt Hiç Yılmaz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Mevlüt Hiç Yılmaz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerle faaliyet yapan jandarma, ardından çocuklarla oyun oynadı. Öğrencilere hediye dağıtan jandarma ekipleri, daha sonra görevleriyle ilgili bilgi verip, mesleklerini tanıttı.

Narkotik köpeği 'Cesur'a da gösteri yaptırılan etkinlikte, pasta kesildi. Etkinlik sonundan engelli çocuklar jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Jandarmadan 'engelli çocuklara' anlamlı ziyaret

Dünya Engelliler Günü, Kırıkkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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