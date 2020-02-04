Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz - Son Dakika

Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz

6 saat önce

Elazığ'da, engelli çocuğu da bulunan 8 kişilik depremzede ailenin yüzü jandarmanın desteğiyle güldü.

Elazığ'da, engelli çocuğu da bulunan 8 kişilik depremzede ailenin yüzü jandarmanın desteğiyle güldü.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında ailelerin yaraların sarılması için başta köyler olmak üzere, birçok yerde yoğun çaba gösteren İl Jandarma Komutanlığı, şehir merkezindeki ailelere de yardım elini uzatıyor.

Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Tekocak ailesine ait tek katlı evin depremde çöktüğünü öğrenen jandarma, aileye sürpriz yaptı.

Getirdikleri çadırı evin bahçesine kuran Mehmetçik, içerisine ihtiyaç ve gıda malzemeleri yerleştirdi.

Ailenin, arasında engelli Samet'in de yer aldığı çocuklarına yönelik etkinlik düzenleyen ekipler, deprem travmasından uzaklaşmalarına katkıda bulundu. Bu kapsamda engelli Samet Tekocak'a üniforma giydiren ekipler, araçla şehir turu attırdıktan sonra kardeşleriyle geçici olarak kalacakları çadıra getirdi.

Jandarma personelinin yaptığı sürpriz, başta Samet olmak üzere aile bireylerini sevindirdi.

Tekocak ailesi de zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekibine teşekkür etti.

Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama
Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:33:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]