Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği - Son Dakika
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Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği

13.05.2022 17:34
Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrencilere pasta ve içecek ikramında bulunulmasının akabinde köpek gösterisi izlettirildi. Daha sonra öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı.

Öğrencilere, çeşitli hediyeler verilerek, onların daima yanlarında olduğu hissettirildi. - KİLİS

Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği
Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği
Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği
Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği

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İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği - Son Dakika


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