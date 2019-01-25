Jandarmadan Engellilere Anlamlı Yardım

Çorum Jandarma Komutanlığı, 6 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Çorum Jandarma Komutanlığı, 6 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.



Jandarma teşkilatının sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tedarik edilen tekerlekli sandalyeler, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 2018'de Çorum'da 156 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildiğini söyledi.



Televizyon programı yapımcısı Müge Anlı'nın Çorum'a 15 engelli sandalyesi gönderdiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:



"Osmancık, Sungurlu, İskilip, Bayat ilçelerimizi ziyaret ettim. Her gittiğimiz ilçede tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Ayrıca bugün vatandaşlarımızı buraya davet ederek sandalyelerini teslim ediyoruz. 2018'de ilimizde Özel İdare 69, belediyemiz de 87 tekerlekli sandalye dağıttı. Hak sahiplerine de iyi günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."



Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisini Öldürüp "Aşkım Ölüyor" Diye Polisi Aradı

Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı