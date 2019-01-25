Jandarmadan Engellilere Anlamlı Yardım

Çorum Jandarma
Komutanlığı, 6 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.
Jandarma teşkilatının sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tedarik edilen tekerlekli sandalyeler, Buhara
Kültür Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 2018 yılında Çorum'da 156 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildiğini söyledi. Televizyon
programı yapımcısı Müge Anlı
'nın Çorum'a 15 engelli sandalyesi gönderdiğini dile getiren Çiftçi, " Osmancık
, Sungurlu
, İskilip
, Bayat
ilçelerimizi ziyaret ettim. Her gittiğimiz ilçede tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Ayrıca bugün vatandaşlarımızı buraya davet ederek sandalyelerini teslim ediyoruz. 2018 yılında ilimizde Özel İdare 69, belediyemiz de 87 tekerlekli sandalye dağıttı. Hak sahiplerine de iyi günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ
, Belediye Başkanı Zeki Gül
, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı