Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Engellilere Anlamlı Yardım

Jandarmadan Engellilere Anlamlı Yardım

2 saat önce

Çorum Jandarma Komutanlığı, 6 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Çorum Jandarma Komutanlığı, 6 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Jandarma teşkilatının sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tedarik edilen tekerlekli sandalyeler, Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 2018 yılında Çorum'da 156 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildiğini söyledi.

Televizyon programı yapımcısı Müge Anlı'nın Çorum'a 15 engelli sandalyesi gönderdiğini dile getiren Çiftçi, " Osmancık, Sungurlu, İskilip, Bayat ilçelerimizi ziyaret ettim. Her gittiğimiz ilçede tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Ayrıca bugün vatandaşlarımızı buraya davet ederek sandalyelerini teslim ediyoruz. 2018 yılında ilimizde Özel İdare 69, belediyemiz de 87 tekerlekli sandalye dağıttı. Hak sahiplerine de iyi günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Güncel
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