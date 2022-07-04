Jandarmadan erkeklere 'Kadına El Kalkmaz' eğitimi - Son Dakika
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Jandarmadan erkeklere 'Kadına El Kalkmaz' eğitimi

04.07.2022 21:02
Jandarmadan erkeklere 'Kadına El Kalkmaz' eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü 'kadına El Kalkmaz' sloganı ile verdiği eğitimlerde Muğla'da 60 bin erkeğe eğitim verecek.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü 'kadına El Kalkmaz' sloganı ile verdiği eğitimlerde Muğla'da 60 bin erkeğe eğitim verecek.

Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kadın hakları hakkında erkeklere bilgi verirken, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan video izletildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadına karşı şiddet eğitimlerinde sorumluluk alanlarında 60 bin erkeğe ulaşması hedefleniyor.

(Bekir Tosun/İHA)

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Kaynak: İHA

Çocuk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan erkeklere 'Kadına El Kalkmaz' eğitimi - Son Dakika

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