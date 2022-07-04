Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü 'kadına El Kalkmaz' sloganı ile verdiği eğitimlerde Muğla'da 60 bin erkeğe eğitim verecek.

Kaynak: İHA

Çocuk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarmadan erkeklere 'Kadına El Kalkmaz' eğitimi - Son Dakika

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