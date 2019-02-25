Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelenin 2 farklı adresine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda poşetler içerisinde ve bir kısmı da fişekler halinde satışa hazır toplamda 374 gram kubar esrar, 115 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 25 adet fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen dört kişiye 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan cezai işlem uygulandı. Bir kişi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Zanlılar sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Düzce, 3. Sayfa
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