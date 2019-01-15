Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu, 21 Gözaltı

Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu, 21 Gözaltı

1 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Sandıklı ve Diner ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasoynunda 21 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu, 21 Gözaltı, System.String[]
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Sandıklı ve Diner ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasoynunda 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri sabah saatlerinde Sandıklı, Dinar ilçe merkezleri ile köylerinde tespit edilen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 21 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiği, operasyonun büyük bir titizlikle devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Afyon, Sandıklı, Jandarma, 3. Sayfa
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