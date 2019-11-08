Son Dakika Haberleri: Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

7 saat önce

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kilo uyuşturucu ve 29 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi Jandarmanın narkotik köpeği 'Volta' gizli bölmede saklanan kubar esrarı buldu MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince...

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kilo uyuşturucu ve 29 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi

Jandarmanın narkotik köpeği 'Volta' gizli bölmede saklanan kubar esrarı buldu


MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bir kilo uyuşturucuyu ise narkotik köpeği 'Volta' buldu.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri ilçeye bağlı Torunlu Mahallesi'ndeki İ.G.'ye ait ikametin bitişiğindeki alana operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, jandarma ekipleri 1 kilo kubar esrar ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ele geçirdi. Uyuşturucuyu ise saklandığı gizli bölmeden 'Volta' isimli narkotik köpeği buldu.

Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı.

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

Jandarma, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
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