Son Dakika Haberleri: Jandarmadan etil alkol operasyonu
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Jandarmadan etil alkol operasyonu

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yaklaşık bin 200 litre etil alkol ele geçirildiMilas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekiplerince, kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Jandarmadan etil alkol operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yaklaşık bin 200 litre etil alkol ele geçirildi


Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekiplerince, kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.


İzmir'den Bodrum'a götürülmek istenilen yaklaşık 1200 litre kaçak etil alkolü taşıyan araç Bafa mahalle sınırları içerisinde durduruldu.


07 BDS 49 plakalı araçtaki E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.


Operasyonun genişletildiği ve şahısların devam eden soruşturmanın ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Muğla, Bafa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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