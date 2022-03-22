Jandarmadan evde uyuşturucu imalatına baskın - Son Dakika
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Jandarmadan evde uyuşturucu imalatına baskın

22.03.2022 21:44
Jandarmadan evde uyuşturucu imalatına baskın

Adana'nın Kozan ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen şahsa Kozan İlçe jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen şahsa Kozan İlçe jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan baskında iklimlendirme sistemi ile yetiştirilen uyuşturtucu madde ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Arslanpaşa Mahallesi'nde evinde uyuşturucu yetiştirdiği değerlendirilen M.B.'nin (24) evine operasyon düzenledi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve emniyet destekli gerçekleşen jandarma operasyonunda saksılarda 8 kök skunk bitkisi, 544 gram esrar, 2 hassas terazi, dijital termometre, tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, iklimlendirme sistemi fişekler ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli M.B., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Adana Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

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Uyuşturucu, Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan evde uyuşturucu imalatına baskın - Son Dakika


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