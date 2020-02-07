Jandarmadan FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan FETÖ operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan FETÖ operasyonu

6 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması bulunan şüpheli, jandarmanın köyde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Jandarmadan FETÖ operasyonu, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması bulunan şüpheli, jandarmanın köyde düzenlediği operasyonla yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde bulunduğu tespit edilen İ.D. isimli şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde düzenlenen operasyonda İ.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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