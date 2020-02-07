Jandarmadan FETÖ operasyonu - Son Dakika

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde düzenlenen operasyonda İ.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

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