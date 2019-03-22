Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Fidan Dikimi

Jandarmadan Fidan Dikimi

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı personeli tarafından fidan dikimi gerçekleşti.

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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı personeli tarafından fidan dikimi gerçekleşti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yılı etkinlikleri kapsamında Perşembe Beldesi'nde bulunan "Jandarma Hatıra Ormanı'na" personel tarafından 100 adet dişbudak ve doğu ladini ağacı toprakla buluştu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, "Ülkemizin gelişmesine, gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir hayat bırakabilme adına bu görevi icra etmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Çaycuma ve bölgesinde yoğun çalışma temposu altında, toplumsal sorumluluklarını hatırlayan Çaycuma Jandarma Komutanlığı personeli diktikleri fidanları suladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

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