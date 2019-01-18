Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

Jandarmadan Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

55 dakika önce

Bursa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Organize İşler Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş, aracılık ve yer temini suçunu işleyen, para karşılığı fuhuş yapan 40 yabancı uyruklu kadın tespit etti. Şüpheli şahıslara yönelik Bursa, Orhangazi ve Yalova'da yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 eğlence mekanına 3 bin lira para cezası, 2 kişiye kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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