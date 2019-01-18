Jandarmadan Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı
55 dakika önce
Bursa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube ve Organize İşler Müdürlüğü ile Orhangazi
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş, aracılık ve yer temini suçunu işleyen, para karşılığı fuhuş yapan 40 yabancı uyruklu kadın tespit etti. Şüpheli şahıslara yönelik Bursa, Orhangazi ve Yalova
'da yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 eğlence mekanına 3 bin lira para cezası, 2 kişiye kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:52 Kaynak: İHA
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