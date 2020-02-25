Jandarmadan fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Iğdır İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 16 kadın ile fuhuşa yer temin eden 2 kişi yakalandı.

Jandarmadan fuhuş ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Iğdır İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 16 kadın ile fuhuşa yer temin eden 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekipleri Melekli Beldesinde alkollü bir eğlence yeri ve 2 şüpheliye ait evde arama yaptı. Arama sonucu 3,4 gram toz esrar, 1,4 gram reçine esrar, 3 adet extacy uyuşturucu hap, 115 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 65 adet kartuj ele geçirildi. Alkollü eğlence yerinde ise, "fuhuş yapıldığı" tespit edilmesi üzerine iş yeri sahibi hakkında "fuhuş için yer temin etmek ve aracılık yapmak" suçundan, 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırma suçundan adli işlem başlatıldı.Yapılan operasyonda yakalanan 16 kadın hakkında "fuhuş yapmak" şüphesiyle gerekli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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