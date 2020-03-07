Jandarmadan gece denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan gece denetimi - Son Dakika

Jandarmadan gece denetimi

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.


Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sart Karakol Komutanlı ekipleri, Durasıllı, Sart ve Mersindere Mahallelerinde 8 umuma açık eğlence yerlerine eş zamanlı denetim yaptı. Salihli İlçe Tarım ve Orman ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan denetimde 7 işletmeye 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına aykırılıktan, 5 işletmeye ise 1774 sayılı kimlik bildirmeme kanuna muhalefetten toplam 1496 lira idari para cezası, 2 işletmeye 4207 sayılı kanun kapsamında kapalı alanda sigara içmekten toplam 5 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.


Denetimlerde 379 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Durasıllı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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