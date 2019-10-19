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Jandarmadan 'Gece far' avcılarına operasyon

42 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'gece far' avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi hakkında düzenlenen tutanakla idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Jandarmadan 'Gece far' avcılarına operasyon, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'gece far' avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi hakkında düzenlenen tutanakla idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.


Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarıgüldüren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak ve yanlış avlananlara yönelik başarılı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında gece araca bağlı projektör ile Tavşan avı yapan 4 kişi yakalandı. Şahıslar daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu 4 kişi hakkında düzenlenen tutanakla idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Avcılık yapılan hafif ticari komyonet ile takoz bulunmayan 1 adet av tüfeğine ile 2 ölü tavşana el konuldu. Ekipler, destekleri için Yukarıgüldüren Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN

Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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