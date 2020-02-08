Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satıcılarına operasyon

6 saat önce

Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satıcılarına operasyonOSMANİYE'de jandarma ekiplerince, gizli düzeneğe bağlanmış depo ile geri dönüşüm tesisine yönelik düzenlenen operasyonda 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satıcılarına operasyon

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince, gizli düzeneğe bağlanmış depo ile geri dönüşüm tesisine yönelik düzenlenen operasyonda 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Toprakkale İlçesi TIR parkı mevkiinde, kamyon ve TIR'lara madeni yağ karışımından elde edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığına dair alınan duyum üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, TIR parkından çıkış yapan bir aracın kaçak akaryakıt aldığını tespit etti. Yapılan aramada, gizli düzeneğe bağlanmış bir akaryakıt pompası ve plastik tank içerisinde madeni yağ karışımından elde edilen 2 bin litre kaçak akaryakıta el koydu.

İşletmede yapılan incelemeler neticesinde kaçak akaryakıtın Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinden elde edildiği belirlendi. Burada da yapılan aramada ise 22 bin 600 litre atık madeni yağdan elde edilmiş kaçak akaryakıt bulunarak el konuldu.

Toplam 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edildi. Alınan numuneler ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine analiz yapılmak üzere gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satıcılarına operasyon

Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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