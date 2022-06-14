Jandarmadan göçmen çalıştıran işyerlerine denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan göçmen çalıştıran işyerlerine denetim

14.06.2022 10:07
Jandarmadan göçmen çalıştıran işyerlerine denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmaları dahilinde göçmen çalıştıran iş yerlerine denetim yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmaları dahilinde göçmen çalıştıran iş yerlerine denetim yapıldı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, merkez ilçede bir iş yerinde yapılan denetimde S.A. isimli şahsın çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yeri yetkilisi R.İ.'ye 16 bin 66 TL, çalışma izni olmadan çalışan S.A.'ya ise 6 bin 421 TL idari para cezası kesilmesi hususunda tutanak tanzim edildi.

Yurda kaçak girenler sınır dışı ediliyor

Jandarma ekiplerinin Gölyaka ilçesinde M.R.L.'ye ait işyerinde 11 yabancı uyruklu göçmen tespit etti. Şahıslardan 8'inin ikamet izin belgelerinin bulunduğu, çalışma izinlerinin olmadığı, 3'ünün ise ikamet izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 şahsa 19 bin 392 TL idari para cezası ve işletme sahibi M.R.L. hakkında, yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyruklu şahısları sigortasız olarak çalıştırdığından dolayı tutanak tutuldu.

8 yabancı uyruklu şahıs Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından serbest bırakılırken ikamet izin belgeleri bulunmayan 3 şahıs ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Jandarmadan kan bağışı Jandarmadan kan bağışı Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan göçmen çalıştıran işyerlerine denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan göçmen çalıştıran işyerlerine denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement