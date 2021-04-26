Jandarmadan 'gömü var' mesajlarına karşı uyarı - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, bilinmeyen numaralardan gelen "ahırda, kümeste, inşaat temelinde gömü var" gibi mesajların dolandırıcılık faaliyeti olduğunu vurgulayarak, benzer mesaj alan vatandaşların kolluk kuvvetleriyle irtibata geçmelerini istedi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda artan "gömü var" mesajıyla dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda tanımadığınız numaralardan gelen aramalarda veya mesajlarda ahırda, kümeste, damda, inşaat temelinde vb. yerlerde altın/gümüş sikke, heykel, içi altın tozu dolu küp, gömü bulduğunu beyan edip yüksek kazanç ve kar vaadiyle uygulanan dolandırıcılık faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir. Sayın vatandaşlarımızın kazanç ya da kampanya içerikli arama veya mesaj almaları halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kolluk ile irtibata geçmeleri, aksi taktirde meydana gelebilecek mağduriyetlerin maddi ve manevi yönden telafisi güç ya da imkansız sonuçlara sebebiyet vereceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MANİSA