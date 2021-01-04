Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi - Son Dakika

Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi

04.01.2021 15:13
Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi, System.String[]

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl'de görevi nedeniyle kente gelemeyen Piyade Astsubay Mehmet Mermer'in oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl'de görevi nedeniyle kente gelemeyen Piyade Astsubay Mehmet Mermer'in oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Mermer, Pamukova'da dedesinde kalan 3 yaşındaki oğlu Çınar'ın doğum gününe görevi nedeniyle gelemediği için Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarından yardım istedi.

Mermer'in isteğini kabul eden Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Tekin, oğluna Bingöl'den gönderdiği hediyeyi ve yaptırdığı doğum günü pastasını alıp küçük Çınar'ın yaşadığı eve gitti.

Annesi Neslişah Mermer ile kapıyı açan Çınar Mermer, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çınar, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip babasından gelen hediyeyi aldı.

Sürpriz karşısında duygulanan anne Mermer, Tekin'e teşekkür etti.

Muharrem Tekin, yaptığı açıklamada, vatan görevindekiler kadar onları evlerinde bekleyen ailelerin de büyük özveri gösterdiğini belirterek, "Bizler de onların hasretlerini biraz olsun dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Pamukova, Jandarma, Bingöl, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Sahte hocaya 'terör propagandası' suçundan iddianame düzenlendi Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Duygu Çelikten cinayetinde korkunç gelişme! Öldürdükten sonra 112'yi arayıp "Bir adam karıya sıktı, yetişin" demiş
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti         
14:46
İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir         
14:28
Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor         
14:02
3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum 3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum         
13:47
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı         
13:22
Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak         
12:45
Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında         
12:40
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım         
12:10
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 15:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei