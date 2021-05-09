Jandarmadan Güllü anneye anlamlı ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan Güllü anneye anlamlı ziyaret

Güllü annenin 24 yıldır gözyaşları dinmiyor

ERZURUM - Erzurum'da yaşayan Güllü Erdoğan, 24 yıl önce Hakkari'de şehit olan oğlu İhsan Erdoğan'ın arkasından yıllardır hem gözyaşı döküyor hem de gururlanıyor. Güllü anneyi bu yıl ise anneler gününde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yalnız bırakmayarak onu tarifsiz sevince boğdu.

Erzurum'un Uzundere İlçesi Gölbaşı Mahallesinde yaşayan Erdoğan ailesinin evine şehit ateşi tam 24 yıl önce düştü. 10 Temmuz 1997 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırına 500 metre mesafedeki Aktütün Jandarma Karakolu'nu saldıran 300 PKK'lıdan 40'ı o gün öldürülürken Jandarma Er İhsan Erdoğan ise şehit düşmüştü. O günden sonra evladıyla her gün gururlanan anne Güllü Erdoğan onun acısını ise ilk günkü tazeliğiyle yaşıyor.

Güllü anne, bu anneler gününde ise yalnız bırakılmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ellerinde çiçeklerle Erdoğan'a ziyarette bulundu. Jandarma personelini karşısında gören Erdoğan ise gözyaşı döktü. Jandarma personelini her gördüğünde oğlunun iyi bir asker olduğunu hatırladığını ifade eden Güllü Erdoğan oğlunun acısını 24 yıl geçmesine rağmen halen unutamadığını söyledi.

Evinin bahçesinde Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Güllü Erdoğan oğlunun askerlik yıllarından ve şehit olduğu günlerden bahsetti.