Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi - Son Dakika

Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla jandarma, bez maske üretimine başladı.

Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla jandarma, bez maske üretimine başladı. Jandarma personeli tarafından günde 100 bin adet üretilen maskelerle jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik ve AFAD personeli ile Vefa Sosyal Destek gruplarının ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca üretilen bez maskeler, Sağlık Bakanlığına da gönderilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de can kayıplarına yol açan yeni tip korona virüs salgınında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin başında bez maske geliyor. Salgının yayılma hızıyla birlikte bez maske ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, oluşan maske ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik tesislerinde bulunan dikimevinde maske üretimine başlandı. Günde 100 bin adet üretilen bez maskelerle jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD personeli, bekçiler ve Vefa Sosyal Destek gruplarının ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına da gönderilecek.

Söz konusu maskelerin dağıtımı İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri, Valilikler aracılığıyla yapılacak.

24 SAAT ÜRETİM

Güvercinlik tesislerinde bulunan dikim evinde konuya ilişkin açıklama yapan Dikimevi Müdürü Talat Aysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Jandarma Dikimevinde maske üretimine başlandığını belirterek, 40 personel ile üç vardiya halinde 24 saat üretime devam ettiklerini söyledi.

KESİLİYOR, DİKİLİYOR, PAKETLENİYOR

Dikimevindeki üretim sürecinde bezler, makineler aracılığıyla kullanıma uygun kesildikten sonra kulak arkasına takılan iplerle birleştirilerek dikiliyor. Hazırlanan maskeler daha sonra 50'şer halde paketleniyor. Paketlenen maskeler, kolilere konarak sevke hazır hale getiriliyor.

Özel önlük, bone, eldiven ve maske takan personel tarafından üretilen bez maskeler, üretimin her safhasında titizlikle kontrol ediliyor.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Emre Yüzügüldü/İHA)

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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