Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "Güven ve Huzur" Uygulaması

Jandarmadan "Güven ve Huzur" Uygulaması

38 dakika önce

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "güven ve huzur" uygulaması yapıldı.

Jandarmadan
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "güven ve huzur" uygulaması yapıldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 211 personelin katıldığı uygulamada, 4 bin 898 şahıs sorgulandı.


Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheli yakalandı, bin 694 araç kontrol edildi, sürücülere 14 bin 13 lira idari para cezası uygulandı ve 12 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığının Adıyaman halkının huzurlu bir şekilde yaşaması için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu, terör ve uyuşturucu ile mücadelenin süreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Adıyaman, Jandarma, Huzur, Güncel
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