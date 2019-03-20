Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması

Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması

2 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması yapıldı.

Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığından 80 ekip ile birlikte 486 jandarma personelinin katıldığı uygulama neticesinde 7 bin 276 şahıs ile 4 bin 340 aracın sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 14 sürücüye 6 bin 94 TL idari para cezası uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:18 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marketlerde Yöresel Ürünler İçin Raf Zorunluluğu Geliyor 22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]