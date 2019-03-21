Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından 'Güven ve Huzur
' uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman'da ki uygulamaya 224 personel katıldı. Uygulamada 5 bin 49 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli şahıs ve hırsızlık, gasp suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.
Ayrıca uygulamalarda bin 385 araç kontrol edilerek, 5 bin 382 TL idari para cezası uygulanarak, 3 araç trafikten men edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:22 Kaynak: İHA
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