Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması

Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarmadan 'Güven ve Huzur' Uygulaması, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da ki uygulamaya 224 personel katıldı. Uygulamada 5 bin 49 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli şahıs ve hırsızlık, gasp suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda bin 385 araç kontrol edilerek, 5 bin 382 TL idari para cezası uygulanarak, 3 araç trafikten men edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

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