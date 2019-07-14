Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'güven ve huzur' uygulaması
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Jandarmadan 'güven ve huzur' uygulaması

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan 'güven ve huzur' uygulaması, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmanın uygulamasına 227 personel katılırken, 4 bin 303 kişinin sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamada bin 586 araç sorgulanırken, 5 bin 575 TL idari para cezası uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirdi. - ADIYAMAN
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
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