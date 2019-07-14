Jandarmadan 'güven ve huzur' uygulaması
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.
Jandarmanın uygulamasına 227 personel katılırken, 4 bin 303 kişinin sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.
Ayrıca uygulamada bin 586 araç sorgulanırken, 5 bin 575 TL idari para cezası uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirdi. - ADIYAMAN
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