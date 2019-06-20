Son Dakika Haberleri: Jandarmadan güvenlik uygulaması
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Jandarmadan güvenlik uygulaması

1 saat önce

Siirt'te il Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Jandarmadan güvenlik uygulaması, System.String[]
Siirt'te il Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Valilik koordinasyonunda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde eş zamanlı 44 ekip, 257 personelin katılımı, 2 uyuşturucu arama köpeği ve 1 bomba arama köpeğinin de kullanımı ile 777 şahıs, 196 araç ve 16 metruk bina kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek" suçundan aranan 1 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa
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