Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi - Son Dakika
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Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi

14.05.2022 13:31
Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi yapıldı.

Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte hafta sonu piknik alanlarında oluşan yoğunluklar jandarma ekiplerinin denetimi altında devam ediyor. Sarısungur Mahallesi yakınında bulunan piknik alanı önünde Motosikletli Jandarma Trafik ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Plaka, ruhsat, ehliyet denetimi yapılan uygulamada, uygunsuz vaziyetteki araçların sahiplerine işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi
Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi
Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi
Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi

YORUMLAR
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Eskişehir, Jandarma, piknik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi - Son Dakika
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