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Jandarmadan havadan ve karadan denetim

1 saat önce

Samsun İl jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında "drone" eşliğinde denetimler başlatıldı.

Jandarmadan havadan ve karadan denetim, System.String[]
Samsun İl jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında "drone" eşliğinde denetimler başlatıldı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş'ın da katıldığı yol uygulamasında teknolojik imkanlardan yararlanan jandarma ekiplerinin havadaki gözü drone oldu.

Ekipler bayram öncesi güvenlik önlemlerini artırarak, drone ile havada denetim yaparken, araçların durdurulduğu noktalarda ise kurallara uymayan sürücülere ceza yazarak, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamalarda sürücüleri emniyet kemerlerini takması konusunda tek tek ikaz eden ekipler, çocukların bulunduğu araçlara "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" isimli proje kapsamında trafik karnesi verdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ve motorize ekiplerince de bayram boyunca drone eşliğinde denetimlerin süreceği bildirildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:59 Kaynak: İHA
Samsun, Jandarma, 3. Sayfa
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