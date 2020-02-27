Jandarmadan "Hayırlı Kandiller" uygulaması - Son Dakika
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Jandarmadan "Hayırlı Kandiller" uygulaması

6 saat önce

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı gerçekleştirilen "Hayırlı Kandiller" uygulamasında sürücülere şeker ve kolonya ikram edildi.

Jandarmadan

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı gerçekleştirilen "Hayırlı Kandiller" uygulamasında sürücülere şeker ve kolonya ikram edildi.

Düzce D-100 kara yolunun İstanbul giriş kesiminde gerçekleştirilen uygulamaya, jandarma trafik, asayiş ve narkotik ekiplerinden oluşan 40 personel katıldı.

"Fırtına" ve "Siklet" isimli iki narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada, sürücüler durdurularak Regaib Kandilleri kutlandı, şeker ve kolonya ikram edildi. Ayrıca trafik kurallarının paylaşıldığı broşürler verildi.

Araçlarda köpekler eşliğinde arama yapılan uygulamada, sürücü ve yolcuların kimlikleri de kontrol edildi.

İstanbul, Narkotik, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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