Vatandaşları kurbanlık hayvanlarını veresiye vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, karşılaştıkları sıkıntılar karşısında 155'i aramalarını istedi. Hayvan satıcıları ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan hayvan satıcılarına 'sahte para' uyarısı - Son Dakika

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