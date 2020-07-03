Jandarmadan helikopter desteğiyle trafik denetimi - Son Dakika

Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile Sarıyer Kilyos ve İstanbul Havalimanı Yolu Göktürk mevkiinde yapılan Jandarma asayiş uygulama noktası ve genel kent trafiği havadan denetlendi. Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere jandarma asayiş timleri ile motorlu asayiş timleri de katılarak destek verdi.
Helikopter, karadan yürütülen denetime destek verildi. Belirli trafik noktaları ve sahil bantlarında karadan yapılan trafik denetimlerine Sikorsky S-70 tipi helikopteri ve drone ile eşlik edildi. Jandarma ekiplerinin Sarıyer ve D-20 karayolu üzerindeki uygulama noktalarındaki denetlemeleri helikopterle havadan görüntülendi.