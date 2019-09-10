Son Dakika Haberleri: Jandarmadan helikopter destekli denetim
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Jandarmadan helikopter destekli denetim

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma 'Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi' yaptı.

Jandarmadan helikopter destekli denetim, System.String[]

Balıkesir'de jandarma 'Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi' yaptı. Denetimlerde ekipler 13 araca 2 bin 292 lira para cezası uyguladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Trafik Timleri" tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç- Sındırgı (D-240) Devlet Yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" yaptı. Jandarma ekipleri vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile iki saat süren denetimde, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde; 285 araç denetlenirken, 13 araca 2 bin 292 TL idari para cezası kesildi. - BALIKESİR

Helikopter, Balıkesir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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