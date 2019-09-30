Jandarmadan helikopter destekli denetim

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.



Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar- Eskişehir ve Bolvadin- Emirdağ karayoluna helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.



Uygulamada 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden para cezası yazılırken 1 aranan şahıs da uygulama esnasında gözaltına alındı. Karayolunda gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama ve narkotik köpekleri de bulundu. Afyonkarahisar genelinde başarılı çalışmalarını hızla sürdüren Jandarma ekiplerinin uygulamalarına devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR