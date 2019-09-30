Son Dakika Haberleri: Jandarmadan helikopter destekli denetim
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Jandarmadan helikopter destekli denetim

36 dakika önce

- Jandarmadan helikopter destekli denetim Hem karadan hem havadan trafik denetimleri gerçekleştirildiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

- Jandarmadan helikopter destekli denetim

Hem karadan hem havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar- Eskişehir ve Bolvadin- Emirdağ karayoluna helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Uygulamada 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden para cezası yazılırken 1 aranan şahıs da uygulama esnasında gözaltına alındı. Karayolunda gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama ve narkotik köpekleri de bulundu. Afyonkarahisar genelinde başarılı çalışmalarını hızla sürdüren Jandarma ekiplerinin uygulamalarına devam edeceği öğrenildi.

Jandarmadan helikopter destekli denetim

Jandarma, Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:43 Kaynak: İHA
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