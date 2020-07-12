Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi - Son Dakika

Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan RİP akıntıları nedeniyle suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla havadan, karadan ve denizden denetim yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan RİP akıntıları nedeniyle suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla havadan, karadan ve denizden denetim yapıldı.

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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbullular denize girmek amacıyla hafta sonu sahil kenarlarına akın etti. Son günlerde artan 'çeken akıntı' olarak adlandırılan RİP akıntıları nedeniyle bazı vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahil kenarlarında denetimi artırdı. Havadan, karadan ve denizden yapılan denetimlere 702 personel katıldı. Helikopterle yapılan denetimde akıntıya kapılan ya da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan karada yapılan denetimlere Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere, Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş ve Jandarma Trafik Timleri görev aldı.

İstanbul Valiliği tarafından deniz ve plajlarla ilgili genelge yayımlandı. Genelgede geçen yıl 64 kişinin girilmesi yasak olan yerlerde denize girmesi sonucu hayatını kaybettiği hatırlatılarak, girilmesi yasak olan plaj ve sahillerin listesi verildi. Girilmesi yasak olan plajlar ise şu şekilde sıralandı; Kumbaba, Vadi Şile, Sahilköy Sınırı kaz çiftliği dahil, Kabakoz Saklıköy Plajı, Akçekese Köyağazı Plajı, Kadırga Koyu Halk Plajı, Kilimli Halk Plajı, Bozgoca Plajı, Şuayipli İnciraltı Halk Plajı, İncekum Plajı, Sahilkamp, Kaçkarkamp, Reiskamp Plajı, Sofular Bapsu Plajı.


- İstanbul
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi - Son Dakika
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