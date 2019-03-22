Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi
1 saat önce
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
Manisa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yunusemre
ve Akhisar
ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Aydın
Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle yapılan yol kontrolüne karadan destek veren jandarma trafik timleri, Yunusemre ilçesi Muradiye- Menemen
yolu ile Manisa-Akhisar yolunda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler, havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.
Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak gerekli işlemler yapıldı.
Helikopterle havadan yapılan trafik kontrollerinin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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