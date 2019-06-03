Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
6 dakika önce
Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:40 Kaynak: AA
'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir- Afyonkarahisar
ve Eskişehir- Kütahya
kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim gerçekleştirdi.
Kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.
Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 20 araç sürücüsüne 930 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerin, bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.
87 yaşındaki kadın, iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti
Türkiye şehitlerini uğurladı
Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı
Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı