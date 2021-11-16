Üye Girişi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

16.11.2021 09:46
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı kampanya kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı kampanya kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde alınan trafik tedbirleri ve trafik güvenliğine dair İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı kampanya kapsamında, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Meram, Akören, Yalıhüyük ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya-Meram-Akören, Akören-Seydişehir ve Seydişehir- Bozkır karayollarında helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Denetimde, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere köy ve mahalle yolları ile şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şeridi/ banketler, şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme, öndeki aracı yakın mesafeden takip, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, araçlarını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek gibi kurallara uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi. Uygulama noktasındaki ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı. Hız kurallarına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yorgun olan sürücüler ise araçlardan indirilerek bir süre dinlenmeleri de sağlandı.

Yetkililer, trafik denetimlerinin amacının, "Cezalandırmak değil trafik güvenliğini esas alan, trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumayı amaçlayan evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak" olduğunu kaydetti. - KONYA

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bozkır, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı 09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu 09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon 09:19 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı 07:46 Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı 07:17 Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti 22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
09:40 Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında
09:37 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
09:37 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı
09:21 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak
09:19 Son dakika! Altın ne kadar?
09:18 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
09:00 Gelecek Partili Başçı: Erdoğan bizi hedef alamaz
08:55 Bir grup genç, mendil satan engelli çocuğa saldırdı
08:44 AKP'li isimden "CHP'yi kapatamazsınız" çıkışı
Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında         
09:41
Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler         
09:38
ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı         
09:32
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak         
09:22
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 09:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement