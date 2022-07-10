Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi

Mersin'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçeleri ile kent merkezi arasında trafik denetimi yapıldı.
Helikopter destekli trafik denetimine, 24 jandarma trafik ve asayiş timi ekibi katıldı.
Denetimlerde, 236 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza kesildi.
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