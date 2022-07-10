Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi

10.07.2022 16:17

Mersin'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

Mersin'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçeleri ile kent merkezi arasında trafik denetimi yapıldı.

Helikopter destekli trafik denetimine, 24 jandarma trafik ve asayiş timi ekibi katıldı.

Denetimlerde, 236 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza kesildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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