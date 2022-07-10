İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar , Silifke ve Erdemli ilçeleri ile kent merkezi arasında trafik denetimi yapıldı.

Mersin 'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

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