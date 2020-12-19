Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi - Son Dakika

Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi

19.12.2020 12:15
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi, System.String[]

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopterle denetim yaptı.

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopterle denetim yaptı. Yapılan ihlalleri havadan tespit eden ekipler, yerdeki ekipleri uyardı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında, denetim yaptı. Sarıyer Uskumruköy Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda bin 883 personel görev yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.


Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi - Son Dakika


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