Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Helikopterle Köy Ziyaretleri

Jandarmadan Helikopterle Köy Ziyaretleri

53 dakika önce

BİNGÖL'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yayladere İlçesi'ne bağlı Çalıkağıl Köyü'nü helikopterle ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarmadan Helikopterle Köy Ziyaretleri, System.String[]
BİNGÖL'de  Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yayladere İlçesi'ne bağlı Çalıkağıl Köyü'nü helikopterle ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki jandarma ekipleri, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri Yayladere İlçesi'ne bağlı Çalıkağıl Köyü'ne helikopterle gelerek köy halkıyla buluştu. Sağlık görevlilerinin de katıldığı ziyarette, vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi.

Ziyarette jandarma ekipleri vatandaşlarla sohbet ederken, Çalıkağıl Köyü sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek oldukça ağır geçen kış mevsiminin zorluklarına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan, sorunlarına çözüm olmaya çalışan jandarma ekiplerine teşekkürlerini illeti.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:39 Kaynak: DHA

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