Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Helikopterle Trafik Denetimi

Jandarmadan Helikopterle Trafik Denetimi

2 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik kontrol ve denetimleri yaptı.

Şile kara yolunda kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan havalanan helikopter de havadan destek sağladı.

Ekipler kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal eden, hatalı sollama yapanlar ile hafriyat kamyonlarının kontrol etti.

Trafik uygulamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen yazılımla, hafriyat kamyonlarına ait bilgiler, güzergah, daha önce takip ettiği güzergah ve geriye dönük iz kayıtlarının görüldüğü ve yasak bölgelere yapılan döküm sırasında da anında damper alarmı alınan program havadan desteklenen denetimde kullanılarak, ihlal yapan sürücüler havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:52 Kaynak: AA

Huzur, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Güncel
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