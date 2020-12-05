Jandarmadan helikopterli denetim - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu ve Sarıyer'de yapılan denetimleri havadan takip etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan denetimleri havadan takip etti. Jandarma Genel Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, İstanbul Havalimanı'na giden yollarda, Sarıyer'e bağlı Uskumruköy ile Zekeriyaköy'de jandarma tarafından yapılan denetimleri helikopter ile havadan takip edildi.