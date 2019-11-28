Son Dakika Haberleri: JANDARMADAN HELİKOPTERLİ KAÇAK HAFRİYAT DENETİMİ
Son Dakika Güncel JANDARMADAN HELİKOPTERLİ KAÇAK HAFRİYAT DENETİMİ - Son Dakika

JANDARMADAN HELİKOPTERLİ KAÇAK HAFRİYAT DENETİMİ

6 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak hafriyat dökülerek çevre kirliliğine yol açılmasının önlenmesi maksadıyla sorumluluk sahasında 24 saat esasına göre havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

JANDARMADAN HELİKOPTERLİ KAÇAK HAFRİYAT DENETİMİ, System.String[]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak hafriyat dökülerek çevre kirliliğine yol açılmasının önlenmesi maksadıyla sorumluluk sahasında 24 saat esasına göre havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bugün eşzamanlı olarak havadan ve karadan denetim yaptı.

Helikopterle yapılan denetimlerde, kaçak hafriyat dökülmesi muhtemel ulaşımın uzak olduğu ücra noktalar belirlenerek, kaçak döküm yapanlar karadaki ekiplere bildiriliyor, ardından da döküm yapılan yerlere hızla müdahale ediliyor.  Bugün gerçekleşen denetim kapsamında Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Eyüpsultan'da incelemeler yapıldı. Helikopterin havadan destek verdiği denetim kapsamında hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda bekleyen Jandarma ekipleri de kamyonları durdurarak taşıma izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekipler kamyonların kasalarını da kontrol ederek, hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verdi. Denetimlerin sıklaştırılması neticesinde bir önceki yıla oranla hafriyat dökümünde kullanılan araçlarda karşılaşılan ihlallerde yüzde 55 oranında bir azalış görüldüğü belirtildi.

"SON 5 YILDA 33.324 ARACA İSE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçak hafriyat dökümüne yönelik son 5 yılda yapılan kontrollerde 860 bin 633 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 33 bin 324 araca ise cezai işlem uygulandı. Yine son 5 yılda 312 bin 596 hafriyat kamyonu tonaj denetiminden geçirildi. 3 bin 12 kamyona tonaj denetimi kapsamında cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gece saatlerinde de denetimlerini sürdürüyor. Hafriyat taşıyan kamyonların geçiş güzergahlarında bekleyen ekipler kamyonları kontrol ederek, sürücülerin belgelerini inceliyor. İstanbul'da 14 yasal hafriyat döküm sahası bulunurken, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek adına ekiplerin koordineli çalışmalarının artarak devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Havadan denetim görüntüleri

-Karada denetim yapan ekiplerden görüntüler

-Kamyonlarda yapılan incelemeler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)


- İstanbul
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Büyükçekmece, Jandarma, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: JANDARMADAN HELİKOPTERLİ KAÇAK HAFRİYAT DENETİMİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]