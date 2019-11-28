Jandarmadan helikopterli kaçak hafriyat denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak hafriyat dökülerek çevre kirliliğine yol açılmasının önlenmesi maksadıyla sorumluluk sahasında 24 saat esasına göre havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bugün eşzamanlı olarak havadan ve karadan denetim yaptı.

Helikopterle yapılan denetimlerde, kaçak hafriyat dökülmesi muhtemel ulaşımın uzak olduğu ücra noktalar belirlenerek, kaçak döküm yapanlar karadaki ekiplere bildiriliyor, ardından da döküm yapılan yerlere hızla müdahale ediliyor. Bugün gerçekleşen denetim kapsamında Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Eyüpsultan'da incelemeler yapıldı. Helikopterin havadan destek verdiği denetim kapsamında hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda bekleyen Jandarma ekipleri de kamyonları durdurarak taşıma izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekipler kamyonların kasalarını da kontrol ederek, hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verdi. Denetimlerin sıklaştırılması neticesinde bir önceki yıla oranla hafriyat dökümünde kullanılan araçlarda karşılaşılan ihlallerde yüzde 55 oranında bir azalış görüldüğü belirtildi.

"SON 5 YILDA 33.324 ARACA İSE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçak hafriyat dökümüne yönelik son 5 yılda yapılan kontrollerde 860 bin 633 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 33 bin 324 araca ise cezai işlem uygulandı. Yine son 5 yılda 312 bin 596 hafriyat kamyonu tonaj denetiminden geçirildi. 3 bin 12 kamyona tonaj denetimi kapsamında cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gece saatlerinde de denetimlerini sürdürüyor. Hafriyat taşıyan kamyonların geçiş güzergahlarında bekleyen ekipler kamyonları kontrol ederek, sürücülerin belgelerini inceliyor. İstanbul'da 14 yasal hafriyat döküm sahası bulunurken, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek adına ekiplerin koordineli çalışmalarının artarak devam edeceği belirtildi.